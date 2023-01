Após as primeiras imagens divulgadas na Comic-Con de San Diego em julho do ano passado, foi lançado esta segunda-feira um novo trailer cheio de ação e humor de "Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões".

A nova versão cinematográfica do jogo de RPG mais popular do mundo junta no elenco Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e um Hugh Grant claramente a divertir-se como vilão.

A imprensa especializada tem destacado a história como "uma abordagem subversiva do jogo", com a sinopse oficial a anunciar "um ladrão cheio de charme e um bando de improváveis aventureiros preparam um assalto épico para recuperar uma relíquia perdida, mas tudo se complica ao entrarem em conflito com as pessoas erradas".

O argumento e realização são da dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (o Dr. Lance Sweets da série "Ossos"), os mesmos que fizeram as comédias "Férias" (2015) e "Noite de Jogo" (2018) e assinaram a história de "Homem-Aranha: Regresso a Casa" (2017).

A estreia nos cinemas está marcada para 30 de março.

TRAILER LEGENDADO.