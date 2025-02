A Neflix vai tentar o que o cinema não conseguiu: lançar uma saga "Dungeons & Dragons".

Com muitos elogios mas a desiludir nas bilheteiras na primavera de 2023, "Dungeons & Dragons: Honra entre Ladrões", com Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page e Hugh Grant, acabou por frustrar as ambições da Hasbro Entertainment e Paramount Pictures, mas agora está em desenvolvimento "The Forgotten Realms" para a plataforma de streaming.

Em caso de sucesso, pode ser o primeiro passo para todo um novo 'universo'.

Sem qualquer ligação ao filme, o Deadline descreve o projeto, uma série em imagem real, como uma das maiores apostas de TV da Netflix até hoje no género da fantasia, o que acontece numa altura em que se prepara a despedida de "Stranger Things".

Na lista de produtores do novo projeto destaca-se precisamente Shawn Levy, o realizador de "Deadpool e Wolverine" e que ajudou a concretizar a criação dos irmãos Matt e Ross Duffer.

O título é uma referência ao principal mundo imaginário do jogo de aventuras e das suas personagens mais conhecidas, lançado pela primeira vez em 1987, que também serviu de base à história do filme de 2023.