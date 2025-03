Um dos próximos projetos de Regé-Jean Page no cinema será transformar-se no novo "Conde de Monte Cristo".

O ator britânico de 37 anos assinou contrato para ser o protagonista e um dos produtores através da sua empresa Mighty Stranger de uma nova versão do célebre clássico do escritor francês do século XIX Alexandre Dumas para o estúdio de produção independente Department M, avançou a publicação especializada Deadline.

A história centra-se em Edmond Dantès, um jovem marinheiro detido no dia do seu casamento e injustamente acusado por um crime de traição. Sem direito a julgamento, vai parar à ilha-prisão do Castelo de If, onde é educado em segredo pelo Abade Faria, o seu companheiro de outra cela, que lhe confia também a localização de um fabuloso tesouro na ilha de Monte Cristo.

Após 14 anos e a morte de Faria, realiza uma fuga audaciosa e após encontrar o tesouro, assume a identidade de Conde de Monte-Cristo e vinga-se dos homens, agora elevados dignitários, que lhe destruíram a vida.

“Contar histórias ousadas e aventureiras com o coração é a razão pela qual entrei nesta indústria e é a espinha dorsal de tudo o que estamos a fazer. Trabalhando ao lado de colaboradores incríveis, a Mighty Stranger está a construir uma série de projetos liderados pela criatividade que ampliarão as lentes culturais através do puro entretenimento. É por isso que estamos tão entusiasmados por trazer 'O Conde de Monte Cristo' para o público global, desvendando as profundezas do trabalho de Dumas de formas ainda não vistas", destaca no comunicado oficial o ator revelado pela primeira temporada de "Bridgerton" e que agora está nos cinemas com "Black Bag", de Steven Soderbergh, ao lado de Michael Fassbender e Cate Blanchett.

A obra já originou muitas versões por todo o globo, com Edmond Dantès representado por exemplo por Jean Marais, Louis Jourdan, Richard Chamberlain ou Jim Caviezel no cinema, e Gérard Depardieu, William Levy e Sam Claflin na televisão.

Pierre Niney foi o protagonista da mais recente adaptação, o filme francês mais caro de 2024 (43 milhões de euros de orçamento), um dos grandes sucessos de bilheteira no país, com mais de 9,4 milhões de espectadores, que recebeu 14 nomeações para os César, o equivalente francês aos Óscares, e teve dois prémios.