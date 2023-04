Este fim de semana, "Dungeons & Dragons: Honra entre Ladrões" conseguiu superar as previsões de uma estreia discreta nas bilheteiras americanas.

Suportado pelas boas críticas e uma classificação perto do máximo dos espectadores nos inquéritos à saída das salas (conhecidos por "CinemaScore"), o novo filme de fantasia baseado no lendário jogo de fantasia de RPG arrecadou 38,5 milhões de dólares nos EUA e mais 33 milhões no mercado internacional.

As previsões da maioria dos analistas apontavam para os muitos discretos 30 milhões nos EUA para a super produção com Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page e Hugh Grant.

O valor nos EUA foram suficientes para bater o total de bilheteira da primeira adaptação do jogo ao cinema: "Masmorras e Dragões", com Justin Whalin, Marlon Wayans, Thora Birch e Jeremy Irons, não chegou aos 34 milhões em 2000.

Apesar do bom lançamento, será preciso esperar pelo impacto das próximas semanas para se perceber se o jogo da Hasbro conseguirá finalmente uma nova saga cinematográfica: a cautela justifica-se pelo elevado orçamento de 150 milhões de dólares, sem incluir o marketing, e o fracasso da estreia no importante mercado da China, com o equivalente a apenas 5 milhões de dólares.

TRAILER.



Em segundo lugar nas bilheteiras ficou "John Wick: Capítulo 4", o líder da semana anterior: após a grande estreia de 73,8 milhões nos EUA, as receitas caíram uns esperados 62%, para 28,2 milhões (e um total de quase 123 milhões), enquanto no mercado internacional bateu "Dungeons & Dragons" ao chegar aos 35 milhões (acumulando 122),

Em menos de duas semanas, o quarto filme já arrecadou 245 milhões de dólares a nível mundial, mais do que conseguiram os dois primeiros títulos da saga liderada por Keanu Reeves.

Sempre a crescer de filme para filme nas bilheteiras, não se espera que encontre que isso não volte a acontecer: "John Wick 3: Implacável" chegou aos 171 milhões nos EUA e 328 milhões a nível mundial.