"IF - Amigos Imaginários" estreou no topo das bilheteiras norte-americanas este fim de semana, um vitória para um filme original e um feito raro na temporada do verão cinematográfico, onde se destacam habitualmente as sequelas, animações e adaptações de 'propriedade intelectual'.

Confirmando o aranque complicado da temporada, a comédia familiar escrita e realizada por John Krasinski ficou abaixo dos 40 milhões de dólares que tinham sido projetados, mas os 35 milhões são um sinal de alívio: baseado na afluência de sexta-feira nos cinemas, as previsões tinham descido para uns sombrios 30 a 31 milhões.

De facto, o filme onde Cailey Fleming é uma jovem que, juntamente com o vizinho Ryan Reynolds, embarca numa aventura mágica para reconectar Amigos Imaginários (IFs) esquecidos com as suas crianças, recuperou no sábado com a afluência das famílias aos cinemas: isso e os resultados muito positivos dos inquéritos aos espectadores são indicadores importantes para manter o filme à tona nas próximas semanas, contrariando as reações mornas dos críticos.

"Esta é uma boa abertura para um híbrido de imagem real e animação, a níveis acima da média para o género", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, acrescentando que o filme deve "conseguir expandir-se nos mercados estrangeiros e ter um bom desempenho no exterior".

Por agora, o mercado internacional de "IF - Amigos Imaginários" teve uma estreia discreta: com 20 milhões em 52 mercados, incluindo Portugal.

Descendo para o segundo lugar, a ficção científica de "O Reino do Planeta dos Macacos" arrecadou cerca de 26 milhões de dólares.

Apesar de ter caído 57% das receitas desde a estreia no fim de semana passado, já arrecadou uns impressionantes 101,2 milhões na América do Norte e 237.5 a nível global, sendo até agora o único filme da temporada a exceder as expectativas comerciais.

Em terceiro lugar, ficou o novo filme de terror "Os Estranhos: Capítulo 1", com 12 milhões de dólares: o primeiro de uma trilogia do veterano realizador Renny Harlin, sobre um jovem casal aterrorizado por estranhos mascarados numa cabana remota numa cidade pequena e misteriosa, bateu as expectativas de 7 a 9 milhões.

A ação de "Profissão: Perigo", que abriu a temporada de verão com boas críticas e um elenco liderado por Ryan Gosling e Emily Blunt, surge em quarto lugar, com 8.5 milhões de dólares. Ao terceiro fim de semana, o total de receitas domésticas está nos 63 milhões e o global nuns discretos 127,6.

Em quinto lugar, com 2,9 milhões de dólares, ficou "Challengers", que manteve o seu estatuto no TOP 5 das bilheteiras pelo quarto fim de semana consecutivo apesar de ter ficado disponível no mercado digital.

O filme de Luca Guadagnino onde a cantora e atriz Zendaya interpreta uma estrela do ténis que se aposenta após uma lesão e depois ajuda o seu marido (Mike Faist) a preparar-se para uma partida importante contra o seu ex-amante e o seu antigo amigo (Josh O'Connor) tem um total de 43,5 milhões na América do Norte e 78,1 a nível global, uma posição sólida prejudicada por um orçamento de 55 milhões, demasiado elevado para este género de produção.