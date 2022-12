Continuam as más notícias à volta de "Black Adam".

Após ter sido informado esta semana por James Gunn, o realizador de "Guardiões da Galáxia" e "O Esquadrão Suicida", que o super-herói não faz parte da "primeira fase" dos novos planos da DC Studios, Dwayne Johnson viu serem colocadas em causa as suas contas de que o filme tinha dado lucro nas bilheteiras dos cinemas.

Já disponível na HBO Max, "Black Adam" está oficialmente a despedir-se dos cinemas com receitas de cerca de 391 milhões de dólares, dos quais apenas 168 nos EUA.

O valor parece elevado, mas com um orçamento oficial de pelo menos 190 milhões e mais 100 gastos em marketing, os analistas projetavam que precisava de 600 milhões só para justificar o investimento do estúdio (os cinemas e outros intermediários ficam com cerca de metade das receitas).

Estas contas geraram controvérsia na indústria sobre se é um sucesso ou fracasso de bilheteira.

Ainda antes de se saber que a sequela não iria avançar com a nova liderança da DC Studios, a revista especializada Variety avançava a 5 de dezembro com um prejuízo à volta dos 100 milhões de dólares para a Warner Bros. Discovery, superior ao orçamento de "Batgirl", um filme que o estúdio cancelou de forma polémica já em pós-produção durante o verão.

Dois dias mais tarde, a rival Deadline avançou com outras contas que davam conta de um lucro entre 52 e 72 milhões de dólares e, num gesto muito invulgar para um ator ou produtor de Hollywood, Dwayne Johnson foi às redes sociais partilhar estes dados.

Mas uma nova notícia da revista The Hollywood Reporter sobre o futuro do super-herói do cinema atualiza que o orçamento foi mais elevado do que estava a ser divulgado.

Apesar de ter recebido luz verde com um orçamento de 190 milhões de dólares, várias fontes dizem que foram gastos mais 70 milhões porque foi necessário refilmar cenas durante 20 dias após os maus resultados das sessões de teste com espectadores.

Novas contas: o orçamento subiu para 260 milhões e desaparece o "lucro entre 52 e 72 milhões" promovido pelo ator.

TRAILER LEGENDADO.