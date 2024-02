O ambiente atual na Sony é 'sombrio': foi assim que uma fonte descreveu ao The Hollywood Reporter (THR) a reação interna ao fracasso comercial de "Madame Web".

Os 26,2 milhões de dólares nos primeiros seis dias nas bilheteiras (e 15,3 para o tradicional fim de semana de três dias) são uma das piores estreias na história de Hollywood para um filme dos super-heróis Marvel.

Nem sequer foi a principal escolha dos espectadores de cinema, que optaram por "Bob Marley: One Love", sobre o lendário artista da Jamaica e pai do reggae.

A estreia global de "Madame Web" foi 51,9 milhões: uma desilusão para uma produção que o estúdio garante que teve um orçamento de 80 milhões de orçamento (o THR diz que o verdadeiro valor está "na faixa baixa dos 100 milhões", a que se somam dezenas de milhões gastos em marketing).

Ao fracasso de bilheteira soma-se o artístico: uma nota baixa de C+ dos fãs na sondagem CinemaScore e 13% de score positivo nas críticas recolhidas pelo 'site' Rotten Tomatoes (dois pontos abaixo do "Morbius"), o pior para o género dos super-heróis desde os 9% da versão do "Quarteto Fantástico" de 2015.

"Na quarta-feira à noite, era possível observar o declínio das vendas antecipadas em tempo real, à medida que os compradores reembolsavam os seus bilhetes. Diz muito quando se preferia ter os números de 'Shazam 2'", dizia com espanto uma pessoa de uma grande exibidora de cinemas na América do Norte ao THR, referindo-se ao filme do ano passado do Universo DC, um fracasso comercial que estreou com 65,1 milhões a nível mundial (30,1 nos EUA e Canadá).

O quarto filme da série "Homem-Aranha" mostra o Universo Marvel da Sony em rápida erosão: o pouco apreciado "Morbius" conseguiu 39,1 milhões na América do Norte e um total global de 84 milhões nos primeiros três dias no início de abril de 2022. O percurso comercial acabou nuns medíocres 170 milhões, valor que "Madame Web" não conseguirá atingir com a chegada de "Dune - Parte II" dentro de pouco mais de uma semana.

Isabela Merced, Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Celeste O'Connor em 'Madame Web'

A aposta num filme de super-heróis assente na base mais 'realista' de um 'thriller' de suspense e destinado a mulheres e jovens adolescentes não funcionou, mas graças ao orçamento relativamente baixo para o género (200 a 300 milhões é o habitual nos Universos Cinematográficos Marvel e DC) e o arranque dos 51,9 milhões de dólares, o Deadline assegura que que o prejuízo não será tão elevado como se chegou a temer.

O maior problema da má estreia é que trava a fundo o lançamento de uma nova saga e força a Sony a reavaliar como fazer filmes de super-heróis, tal como está a acontecer com a Marvel que faz parte da Disney e a DC que pertence à Warner Discovery.

"Não iremos ver outro filme 'Madame Web' durante mais de uma década. Falhou. A Sony tentou fazer um filme que fosse um tipo diferente de filme de super-heróis”, disse um veterano de Hollywood ao THR.

"Não sei se as mulheres são suficientes para conquistar as bilheteiras neste caso", disse outro veterano da indústria à publicação.

E acrescentou: "Estamos em transição no que diz respeito aos filmes de super-heróis. Não sei qual será a dimensão dessa transição ou como é que ficará. Podem ser menos filmes, mas marcas maiores. A Sony está disposta a correr alguns riscos, mas também quer sucessos – isso é bom. E se 'Kraven' [o próximo título do Universo Homem-Aranha da Sony que estreia no final de agosto] for um sucesso gigantesco, a narrativa poderá ser completamente diferente. Portanto, é muito cedo para saber o resultado".

TRAILER.