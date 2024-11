Uma semana antes da chegada ao mercado de "Gladiador II" e "Wicked" (com o primeiro já em adiantada caminhada para dar lucro, com 87 milhões de dólares a nível internacional), o novo filme da temporada de Natal "Red One: Missão Secreta" teve uma estreia sólida no topo da bilheteiras da América do Norte este fim de semana, com receitas estimadas de 34,1 milhões de dólares (cerca de 32,32 milhões de euros).

Mas com um orçamento estimado em 250 milhões de dólares, os analistas dizem que a produção da Amazon e MGM enfrenta um caminho complicado para a rentabilidade.

"Esta é uma abertura morna para um filme que foi projetado desde o início para lançar uma nova saga de comédias de ação natalícias", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

O analista nota que o filme agradou ao público, mas que o seu orçamento - incluindo um alegado excesso de custos de 50 milhões - significa que a sua estreia "não foi um desastre, mas... não é suficiente" para garantir que será rentável, ainda que o maior objetivo da Amazon seja ganhar mediatismo antes do lançamento em streaming dentro de algumas semanas.

A comédia de Natal tem Dwayne "The Rock" Johnson, como chefe da segurança do Pólo Norte, contando com a ajuda de um 'hacker' (Chris Evans) para procurar um Pai Natal sequestrado (interpretado pelo não exatamente bem disposto J.K. Simmons) a 24 de dezembro.

"Red One" destronou "Venom: A Última Dança", que caiu para o segundo lugar, arrecadando cerca de 7,4 milhões de dólares no seu quarto fim de semana. O filme protagonizado por Tom Hardy, o último de uma trilogia, já arrecadou 127,6 milhões no mercado interno e 308 milhões no exterior, confirmando o sucesso do investimento do estúdio Sony.

Em terceiro lugar ficou a comédia dramática "The Best Christmas Pageant Ever", sem estreia anunciada para Portugal, com 5,4 milhões de dólares, onde Judy Greer interpreta a mãe do rebanho Herdman - apresentado como as seis "piores crianças da história do mundo" - que é enganada para dirigir o concurso de Natal de uma pequena cidade. Pete Holmes também protagoniza o filme semi-religioso.

O filme de terror da A24 "Herege", que fez com que o famoso charmoso Hugh Grant se tornasse decididamente diabólico, caiu uma posição do fim de semana passado para o quarto lugar, com receitas de bilheteira de 5,2 milhões.

Caindo para o quinto lugar, mas ainda arrecadando uns impressionantes 4,3 milhões no seu oitavo fim de semana nas salas, numa altura em que também já está em digital, ficou a animação para toda a família "Robot Selvagem", sobre um robô que se tem de dar bem com animais da floresta depois de ficar preso em uma ilha remota.

Com quase 238 milhões no mercado interno e 304,5 a nível global, o mais sucesso de uma animação original pós-pandemia, o filme está bem posicionado para a corrida aos Óscares na sua categoria e uma sequela já foi anunciada.