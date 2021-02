Um dos grandes triunfos artísticos da história do estúdio de animação Pixar chama-se "Up - Altamente!", a história de Carl Fredricksen, de 78 anos, que realiza o sonho da sua vida ao prender milhares de balões à sua casa e para voar à descoberta da América do Sul, com a companhia inesperada de um miúdo de 8 anos chamado Russel.

Essas memórias regressaram com a partilha nas redes sociais da Pixar do vídeo que reimagina o filme de 2009 em animé.

Trata-se de mais um trabalho da secção "Pexar Remix", onde o estúdio tem recuperado personagens e cenas dos seus clássicos.

O pássaro tropical Kevin e o vilão Charles Munt são outras personagens que se destacam no trabalho com pouco mais de um minuto e meio cheio de detalhes que farão as delícias dos conhecedores fãs deste estilo japonês de animação.