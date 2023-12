Parece que não passaram 40 anos desde o primeiro filme e 30 desde o último: Eddie Murphy volta a ser o polícia Axel Foley, em Beverlly Hills, e aos velhos hábitos.

Em 1984, "O Caça-Polícias" lançou definitivamente a sua carreira para o estrelato, dando origem a duas sequelas menos recordadas em 1987 e 1994.

Após anos de promessas e histórias que ficaram pelo caminho, o quarto filme é uma realidade: a Netflix divulgou na quinta-feira (14) o trailer do muito aguardado "O Caça Polícias: Axel Foley".

O lançamento está anunciado para o verão de 2024.

Além de um eternamente jovem Eddie Murphy (62 anos), o humor e os famosos acordes da banda sonora de "Beverly Hills Cop", pelas imagens passam Kevin Bacon, Paul Reiser e Joseph Gordon-Levitt e, dos filmes anteriores, já se veem Bronson Pinchot como Serge e Judge Reinhold e John Ashton como os polícias veteranos que eram "infernizados por Axel.

O trailer revela muita acção, mas a história centra-se no regresso do agora inspetor Axel Floey a Beverly Hills e "quando a vida da filha é ameaçada, ela (Taylour Paige) e o pai juntam-se a um novo parceiro (Gordon-Levitt) e aos velhos amigos Billy Rosewood e John Taggart para agitar as águas e revelar uma conspiração".

Com produção do lendário veterano Jerry Bruckheimer, "Beverly Hills Cop: Axel Foley" será a estreia na realização de Mark Molloy após dirigir várias curtas-metragens.

