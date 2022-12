A Marvel Studios divulgou esta quinta-feira o primeiro trailer de "Guardiões da Galáxia: Volume 3" durante a Comic-Con Experience 2022 de São Paulo, no Brasil.

Com estreia prevista para o início de maio de 2023, este é o último filme a juntar o supergrupo de mercenários espaciais realizado por James Gunn, recentemente anunciado para um cargo de diretor executivo criativo na rival DC Studios.

Segundo a sinopse oficial, "o nosso amado grupo de desajustados está bastante diferente nos dias de hoje. Peter Quill, que ainda está a recuperar da perda de Gamora, tem que reunir a sua equipa para defender o universo e proteger um dos seus. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos".

No elenco estão anunciados os regressos de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper e Sean Gunn, além de Chukwudi Iwuji, Will Poulter, Sylvester Stallone, Maria Bakalova e Daniela Melchior

Antes, ficou disponível no Disney+ um especial de Natal “The Guardians of the Galaxy Holiday Special” com muitos dos atores, que James Gunn esclareceu que permitiu adiantar alguns temas que serão vistos logo no início do terceiro filme.

"Usei o especial como um cavalo de Troia para introduzir algumas coisas que não queria ter que explicar [no filme]. Então, o facto de os Guardiões terem comprado Lugarnenhum do Colecionador (...), de Cosmo (Maria Bakalova), a cadela telecinética, ser agora parte do ambiente deles e o outro relacionamento que apresentamos eram parte do Volume 3 (...) e pudemos trazer para o especial para que não ocupe tanto tempo na próxima longa-metragem", contou ao sítio brasileiro Omelete.

