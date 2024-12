A nova série animada do universo DC estreia-se esta quinta-feira no serviço de streaming Max. O SAPO Mag esteve à conversa com James Gunn, argumentista da série e Co-Presidente dos DC Studios, e Dean Lorey, Showrunner e produtor executivo. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

"Creature Commandos" junta aquela que é provavelmente a equipa de anti-heróis mais bizarra da DC: há um robô destruidor de nazis, a noiva de Frankenstein, o Weasel (que já tínhamos visto em imagem real no filme "Esquadrão Suicida") ou Rick Flag Sr., o pai de Rick Flag, personagem que era interpretada por Joel Kinnaman nos filmes de imagem real. Há ainda um meta-humano com poderes radioativos e uma criatura anfíbia. A série é escrita pelo homem que está à frente dos destinos dos DC Studios, o realizador James Gunn ("Guardiões da Galáxia", "Esquadrão Suicida") e conta no elenco com vozes como as de Frank Grillo, Alan Tudyk, Maria Bakalova, David Harbour ou Sean Gunn. "Creature Commandos" está a partir de hoje em exibição na Max, com episódios novos semanalmente.