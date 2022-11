O sucesso do livro "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Amigos, amores e a grande coisa terrível") é tão grande que Matthew Perry revelou que está a receber novas propostas de trabalho para cinema e televisão..

Na autobiografia, o ator de 53 anos revela várias histórias desassombradas sobre o impacto dos vícios das drogas e álcool na vida e carreira, nomeadamente durante a produção do gigantesco sucesso da série "Friends" (1994-2004).

Uma delas é a de Elizabeth Hurley e o realizador Reginald Hudlin terem ficado "lixados" com a paragem forçada durante dois meses da rodagem da comédia romântica "Serving Sara" ("Divórcio de Milhões" em Portugal), que estava a ser feita ao mesmo tempo da série, para Perry ser internado numa clínica de tratamento: os problemas tinham-se agravado nas viagens de jato privado entre as duas produções a "beber vodka de uma garrafa de água".

Numa entrevista para promover um novo filme da Netflix, a atriz britânica descreveu o colega como "adorável", mas admitiu que a rodagem foi mesmo um "pesadelo".

"Na verdade, ainda não li o livro, mas li [excertos] dele. É bastante interessante. Ele é um escritor muito engraçado, tal como é um homem muito engraçado. É um comediante incrivelmente talentoso, o seu jeito com as palavras é fantástico", disse ao Yahoo! Entertainment.

"Tenho recordações muito boas dele. Para ser honesta, foi um pesadelo trabalhar com ele naquela época e, como agora se sabe, o nosso filme foi parado por causa do seu vício”, acrescentou, recordando que todos tiveram de ficar em casa à espera da recuperação.

"Foi um pouco duro, mas ele voltou e foi fabuloso", acrescentou.

A atriz recorda-se que o colega teve mesmo de voltar a gravar os diálogos de tudo o que tinha feito antes da paragem por causa da fala arrastada: "Foi difícil, obviamente ele estava a passar por uma fase difícil, mas ainda era muito charmoso e uma pessoa adorável com quem trabalhar".

"Mas sem dúvida que se podia ver que ele estava a sofrer", recorda.