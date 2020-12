O nomeado para os Óscares pelo seu papel em "Juno" declarou-se transgénero, apresentando-se esta terça-feira (1) como Elliot Page nas redes sociais, nas quais disse estar feliz por partilhar a notícia, mas também temeroso por uma possível reação violenta.

O ator, anteriormente conhecido como Ellen Page, agradeceu aos que apoiam a comunidade transgénero por ajudá-lo na sua jornada para "finalmente amar quem eu sou o suficiente para procurar o meu eu autêntico".

"Amo ser transgénero. E amo ser queer", escreveu o canadiano Page, que recentemente entrou na série de super-heróis da Netflix “The Umbrella Academy”.

Pouco depois do anúncio, as páginas no popular IMDB e na Wikipedia foram alteradas para o novo nome.

Juno (2007)

Elliot Page, de 33 anos, tornou-se uma sensação em Hollywood em 2007 com o papel da adolescente grávida em "Juno", de Jason Reitman.

Como atriz, também apareceu na comédia de 2009 "Sobre Rodas", no "thriller" de ficção científica "A Origem" (2010), com Leonardo DiCaprio, e na comédia de Woody Allen "Para Roma com Amor" (2011).

Page declarou-se lésbica em 2014 e rapidamente tornou-se uma referência para a comunidade LGBTQ de Hollywood.

Em 2018, casou-se com a bailarina Emma Portner. Ausente das principais produções de Hollywood desde "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido", de 2014, Page tem ignorado as tentativas da indústria de classificá-lo ou marginalizá-lo.

"A verdade é que, apesar de me sentir profundamente feliz neste momento ... Tenho medo da invasão, do ódio, das 'piadas' e da violência", escreveu na publicação em que fez o anúncio.

Page também criticou políticos que "criminalizam a atenção médica aos transgéneros e negam o nosso direito de existir", assim como figuras influentes que usam "uma plataforma massiva e continuam a espalhar hostilidade contra a comunidade transgénero".

"Vocês têm sangue nas mãos. Libertam uma fúria vil e degradante de raiva que cai sobre os ombros da comunidade transgénero", acrescentou Page, referindo-se às altas taxas de tentativas de suicídio entre a comunidade.

