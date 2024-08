A quarta e última temporada de "The Umbrella Academy" chegou à Netflix na passada quinta-feira, dia 8 de agosto. A popular série do serviço de streaming acompanha a história dos irmãos Hargreeves, uma família desajustada de super-heróis.

No fim de semana de estreia, os novos episódios da série conquistaram o primeiro lugar do top global da Netflix. Segundo o site FlixPatrol, esta segunda-feira, dia 12 de agosto, a série lidera o ranking diário em 68 países, incluindo Portugal, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Espanha ou Estados Unidos.

Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda e Aidan Gallagher fazem parte do elenco principal.

A nova temporada conta com apenas seis episódios e arranca depois do confronto épico no Hotel Oblivio."Os irmãos Hargreeves separam-se, após o confronto épico no Hotel Oblivion levar a um reinício da sua linha do tempo. Sem os poderes, cada um dos irmãos fica entregue à sua sorte e encontra uma nova normalidade, mas uns conseguem fazê-lo melhor do que outros", adianta a Netflix.

"As armadilhas do seu novo mundo não podem ser ignoradas durante muito tempo. O seu pai Reginald, vivo e de boa saúde, saiu do esconderijo e aparece à vista do público, a controlar um império de negócios poderoso e perverso. Uma misteriosa associação, chamada os Guardiões, tem reuniões clandestinas, persuadida de que a realidade em que vivem é uma mentira e que a verdade será em breve esclarecida. À medida que estas forças estranhas conspiram à sua volta, a Umbrella Academy tem de se unir uma última vez e arriscar a paz frágil que tentou a todo o custo assegurar, para finalmente conseguir que fique tudo bem", remata o serviço de streaming.

No arranque da temporada, a família une-se para encontrar Viktor, que foi raptado, enquanto se tenta adaptar a uma vida normal. Lila e Cinco investigam os Guardiões, um novo grupo misterioso.

Veja o trailer: