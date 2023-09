Com a incerteza à volta da saga "Monstros Fantásticos" após a desilusão de bilheteira de "Os Segredos de Dumbledore", o realizador David Yates, também responsável por vários filmes "Harry Potter", muda o registo no cinema com "Máfia da Dor".

A Netflix divulgou esta quarta-feira o trailer do 'thriller' que junta Emily Blunt e Chris Evans e é uma das grandes apostas para as audiências no último trimestre deste ano.

"Liza (Emily Blunt) sonha com uma vida melhor para si e para a sua pequena filha quando, um dia, Pete (Chris Evans) a contrata para uma 'start-up' farmacêutica em declínio. O encanto, a ambição e a coragem de Liza vão catapultá-la para uma vida na alta-roda e colocar a empresa no centro de uma conspiração criminosa, com consequências terríveis", resume a plataforma.

Ainda com Catherine O’Hara, Andy Garcia, Jay Duplass, Brian d'Arcy James e Chloe Coleman, o lançamento está anunciado para 27 de outubro.

TRAILER LEGENDADO.