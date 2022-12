Tom Cruise, um dos maiores especialistas no cinema de ação, usou palavras invulgares de "incentivo" quando a sua parceira no filme "No Limite do Amanhã" começou a desanimar com o "peso" da sua primeira experiência no género.

Numa entrevista recente, Emily Blunt recordou a grande frustração que teve durante a rodagem do filme de ação e ficção científica de 2014 onde interpretava uma heroica sargento num futuro próximo durante uma invasão alienígena.

"Tivemos que usar estes fatos enormes, o que acho que seria ótimo se tivéssemos feito com CGI [efeitos especiais], mas queríamos fazê-lo de forma táctil. Quando se ouve o termo 'táctil', fica-se a pensar que soa a agradável e aconchegante. Não havia nada de aconchegante sobre estes fatos. Eram tipo 38,5 quilos. Era tão pesado", disse aos atores Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett durante o 'podcast' "SmartLess".

"A primeira vez que coloquei comecei a chorar e [Cruise] não sabia o que fazer", recordou.

"Eu estava do género 'Tom, não sei como vou conseguir aguentar esta rodagem' e comecei a chorar. Disse 'Estou um pouco em pânico com toda a rodagem'. Ele apenas olhou para mim durante muito tempo, sem saber o que fazer, e disse 'Vamos lá, para de ser tão medrosa, ok?' [um mais explícito 'Come on, stop being such a p*ssy, OK?' no original].

"Eu ri e depois superámos isto, mas o treino foi intenso", concluiu a atriz sobre a experiência, não sei antes revelar que o fato deixou lesões permanentes nas suas costelas e clavícula.

O filme realizado por Doug Liman, onde as personagens entravam numa repetição temporal e morriam vezes sem conta durante o brutal combate contra a invasão, foi um razoável sucesso de bilheteira e tornou-se um dos melhores nas suas carreiras

Em 2021, Emily Blunt revelou que todos querem regressar para uma sequela, mas que achava que, além da dificuldade de alinhar as agendas, era "demasiado cara" e seria preciso perceber primeiro como tornar viáveis os filmes que se querem fazer no atual estado da indústria após o impacto da pandemia.