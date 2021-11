A nova animação musical de fantasia da Disney, "Encanto", liderou as bilheteiras da América do Norte no fim de semana de três dias, arrecadando cerca de 27 milhões de dólares, avançou o observador da indústria Exhibitor Relations.

Também já nos cinemas portugueses, os seus números ficaram muito aquém de outros filmes do género lançados anteriormente no fim de semana de Ação de Graças, como "Frozen II" e "Coco", mas ainda assim são um sinal de que os filmes para as famílias estão a começar a recuperar a saúde na era da pandemia nas bilheteiras.

Com música original de Lin-Manuel Miranda, "Encanto" conta a história de uma família nas montanhas da Colômbia com poderes especiais, com exceção da filha Mirabel, que acaba tendo que salvar os outros.

Outro filme já em exibição em Portugal, "Ghostbusters: O Legado", produção da Sony destinada às famílias, também se saiu bem. O capítulo mais recente da saga de comédia sobrenatural arrecadou cerca de 24,5 milhões de dólares, ficando em segundo lugar no período de sexta-feira a domingo.

Dirigido por Jason Reitman, cujo pai Ivan Reitman fez o filme original há 37 anos, pos protagonistas são Paul Rudd, Carrie Coon e Mckenna Grace. O enredo fantasmagórico transferiu-se da Manhattan dos anos 1980 para a pequena cidade de Oklahoma nos dias de hoje.

Caça-Fantasmas: O Legado

Refletindo ainda mais a gradual recuperação de Hollywood, o novo 'thriller' de Ridley Scott, "Casa Gucci", ficou em terceiro, com 14,2 milhões. Um valor saudável para um longa-metragem direcionada para adultos numa altura em que os receios relacionados com a COVID-19 têm mantido muitos espectadores mais velhos em casa.

No filme da MGM/United Artists que já estreou em Portugal, Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, o então diretor da famosa marca de moda Gucci, e Lady Gaga - novamente atraindo a atenção dos Óscares três anos depois de "Assim Nasce Uma Estrela" - é Patrizia Reggiani, a vingativa ex-esposa que em 1995 contratou um assassino para o matar em Milão. O elenco também inclui Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons e Jared Leto.

Casa Gucci

O filme de super-heróis da Disney/Marvel "Eternos" ficou em quarto lugar, com 7,9 milhões, acumulando assim mais de 150 milhões nos EUA. Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Gemma Chan estão à frente da história de uma raça imortal de extra-terrestres que saem das sombras para salvar a Terra.

Em quinto lugar nas bilheteiras americanos ficou "Resident Evil: Raccoon City", da Sony e Screen Gems. A adaptação do jogo de videojogo, com Kaya Scodelario e Robbie Amell, arrecadou 5,3 milhões. A data de estreia em Portugal é 8 de dezembro.