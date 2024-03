"Caça-Fantasmas: O Império do Gelo" chegou ao topo das bilheteiras da América do Norte este fim de semana, arrecadando cerca de 45,2 milhões de dólares (41,74 milhões de euros), no que um analista chamou de "estreia única e impressionante".

"Apenas quatro outras sagas de comédia nos últimos 27 anos duraram cinco filmes", disse o analista David A. Gross, com as vendas de bilhetes para o mais recente capítulo a ficarem "bem acima da média para o género".

Ainda assim, com um orçamento de 100 milhões de dólares, “O Império do Gelo” ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar a rentabilidade.

As vias para lá chegar podem ser reduzidas, a confiar no que alguns analistas descrevem como um factor preocupante: as sessões mais cheias nos EUA e Canadá são as matinées, indicador de que a saga se está a tornar 'para as famílias', mostrando dificuldade em cativar outros públicos.

Co-escrito por Jason Reitman, cujo pai Ivan Reitman dirigiu o original "Caça-Fantasmas" em 1984, o filme reúne um novo grupo (Paul Rudd, Carrie Coon) com os veteranos (Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson) para enfrentar uma divindade assustadora a tentar lançar uma nova Era Glacial.

"Dune - Duna: Parte Dois"

Enquanto isso, o épico de ficção científica "Dune - Duna: Parte Dois", sobre a guerra e a sobrevivência num planeta inóspito coberto de areia, conseguiu novamente um forte segundo lugar, arrecadando cerca de 17,6 milhões de dólares no período de sexta a domingo e descendo apenas 38,3% à entrada para a quarta semana de exibição.

Até agora, já arrecadou 233,3 milhões nos EUA e Canadá e 341 milhões internacionalmente, para um total de 574,3, informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

Aquando da estreia a 5 de março, o The Hollywood Reporter avançava que a "Parte Dois" precisava chegar pelo menos aos 500 milhões a nível mundial para começar a tornar-se rentável, baseado no facto de que custou 190 milhões e a regra geral é que um filme desta dimensão tem de arrecadar por volta do dobro do orçamento porque muito mais é investido em marketing e por volta de metade das receitas de bilheteira ficam para os cinemas.

A revista também estimava que o filme conseguiria um total entre 600 e 700 milhões, sinalizando um sucesso comercial (recorde-se que o primeiro filme, afetado pela pandemia e um lançamento simultâneo na plataforma HBO Max na América do Norte, conseguiu 401 milhões).

Em terceiro lugar, perdendo duas posições em relação à estreia do fim de semana passado e 44,3% de receitas, ficou a comédia de artes marciais de animação "O Panda do Kung Fu 4", com 16,8 milhões de dólares.

O total mundial vai nos 268 milhões, um bom valor para uma produção cujo orçamento ficou por uns controlados 85 milhões, mas ainda com um longo caminho a percorrer para se aproximar dos 521.2 milhões arrecadados pelos terceiro filme em 2016.

"Imaculada", novo filme de terror psicológico protagonizado por Sydney Sweeney, ficou em quarto lugar, com 5,4 milhões.

Sweeney, formada na série de TV de sucesso "Euphoria" e na recente comédia romântica "Todos Menos Tu", interpreta uma freira que, apesar da sua virgindade, fica grávida. Outras freiras no seu remoto convento italiano inicialmente tratam-na como a próxima Virgem Maria, mas depois as coisas começam a ficar assustadoras, muito assustadoras.

Em quinto lugar e em rápida queda nas bilheteiras em apenas duas semanas, ficou "Arthur – Amigo para Sempre", com 4,4 milhões e um total doméstico de apenas 14,7. Mark Wahlberg interpreta um aventureiro que faz amizade com um cão vadio ferido.