"A Sociedade da Neve", de Juan Antonio Bayona, e o mais intimista “20.000 Espécies de Abelhas", de Estíbaliz Urresola, com 13 e 15 nomeações respetivamente, são os principais concorrentes.

Os outros candidatos ao Goya de melhor filme são "Saben Aquell" de David Trueba, "Un amor" de Isabel Coixet e "Fechar os Olhos" de Víctor Erice, completando uma lista notável em termos de qualidade cinematográfica.

Além disso, a gala contará com a presença da atriz americana Sigourney Weaver, que receberá pessoalmente um Goya honorário.

Um 'Me Too' espanhol

No entanto, os dias que antecederam a gala na histórica cidade castelhana foram monopolizados por denúncias de abusos sexuais contra dois realizadores, Carlos Vermut – Concha de Ouro no Festival de San Sebastián em 2014 – e o menos conhecido Armando Ravelo.

As acusações provocaram um momento de catarse que tem sido comparado ao "Me Too", o movimento que surgiu nos Estados Unidos em 2017 para protestar contra as agressões sexuais, após as denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, que acabou por levá-lo à prisão por violação.

Sigourney Weaver falou sobre o assunto na sexta-feira, em conferência de imprensa, na qual estimou que as mulheres que denunciam estas situações tornam "o trabalho na indústria mais seguro para todas".

As denúncias contra Vermut e Ravelo levaram o ministro da Cultura espanhol, Ernest Urtasun, a admitir na sexta-feira, na rede televisiva La Sexta, que existe "um grave problema de agressões sexuais e violência sexual também no mundo da cultura".

Por esta razão, o seu ministério anunciou a criação de uma unidade de atendimento às vítimas destes crimes na indústria cultural.

Da mesma forma, o Ministério da Igualdade anunciou a elaboração de um relatório que servirá como raio-x da violência sexual no cinema.

O tema merecerá, sem dúvida, comentários na passadeira vermelha e a organizadora dos prémios, a Academia Espanhola de Cinema, prometeu dar visibilidade à "exigência de que a violência sexual e os abusos de poder não tenham lugar no mundo do cinema".