Nova versão do clássico da animação é aguardada com grande expectativa, principalmente na China, que verá no cinema a história de uma das suas maiores guerreiras.

Após o "teaser trailer" ter batido recordes em julho, foi lançado o trailer oficial de "Mulan", a próxima versão em imagem real da bem sucedida estratégia da Disney em adaptar os seus clássicos de animação. Tal como no filme de 1998, mas naturalmente com menos canções, a proposta de "Mulan" é a de um trazer para o século XXI o conto épico de uma jovem destemida que arrisca tudo por amor à sua família e ao seu país, para se tornar numa das maiores guerreiras que a China já conheceu. De acordo com a descrição oficial, quando o imperador da China emite um decreto de que um homem por família deve servir no Exército Imperial para defender o país dos invasores do norte, Hua Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro, intervém para tomar o lugar de seu pai doente. Disfarçada como um homem, Hua Jun, ela está sempre a ser testada e deve tirar partido da sua força interior e abraçar o seu verdadeiro potencial. No elenco surgem rostos bem conhecidos como os de Donnie Yen, Jet Li, Jason Scott Lee e Gong Li, mas as atenções estarão em Liu Yifei como a heroína. A atriz nasceu na China, mas mudou-se aos 10 anos para Nova Iorque, tendo dupla nacionalidade. Muito conhecida na Ásia pelos seus papéis no cinema e na televisão, o filme realizado por Niki Caro será a sua apresentação a um público mundial. Em julho, o "teaser trailer" divulgado durante o intervalo da final do Mundial de Futebol feminino, vencida pela equipa dos EUA, em julho, teve 175,1 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. O valor foi um recorde para os trailers de filmes em imagem real da Disney, excluindo os valores obtidos pelos filmes da Marvel, que também pertence ao estúdio. "Muylan" estreia em Portugal a 26 de março de 2020.