O realizador Christopher Nolan tem uma merecida reputação de fazer todas as cenas de ação de forma prática e com o maior realismo possível, sem usar efeitos especiais.

Por isso, quando se vê no último trailer do seu próximo filme, "Tenet", um avião a chocar com o edifício, a pergunta é inevitável: será que...?

A resposta é que sim, Christopher Nolan pensa em grande e executa em grande: era mesmo um avião verdadeiro.

"Planeei fazê-la usando miniaturas e cenários construídos e uma combinação de efeitos visuais e o restante", explicou numa entrevista à revista britânica TotalFilm.

A estratégia mudou após a equipa encontrar uma coleção gigantesta de aviões velhos quando andava à procura de locais de rodagem.

"Começámos a ver os números. Tornou-se evidente que seria realmente mais eficiente comprar um avião a sério de tamanho real e executar essa cena a sério em vez de construir miniaturas ou seguir pelo caminho dos efeitos visuais", explicou.