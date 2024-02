É um apoio de peso a poucas semanas da estreia nos cinemas de "Dune – Parte Dois" (29 de fevereiro em Portugal), a tal ponto que foi partilhado pelas contas oficiais do filme nas redes sociais.

Christopher Nolan já viu a continuação do épico de ficção científica de 2021 dirigida pelo seu grande amigo Denis Villeneuve e fez um dos maiores elogios "cinematográficos" possíveis.

"Para mim, acho que não é contar demasiado se disser que se o 'Dune – Parte Um' era o 'Star Wars', para mim este é muito 'O Império Contra-Ataca', que é o meu preferido dos filmes 'Star Wars'", disse o cineasta numa sessão especial IMAX que juntou os dois realizadores na sexta-feira em Hollywood.

O favorito aos Óscares com "Oppenheimer" esclareceu por que razão acha apropriada a comparação com o ambicioso e lendário "Episódio V" da saga de George Lucas: "Acho que é uma expansão incrivelmente emocionante de todas as coisas que introduziste no primeiro".

O excerto em vídeo que é partilhado mostra um Villeneuve claramente surpreendido a agradecer o "enorme elogio".

Christopher Nolan com Denis Villeneuve

O encontro aconteceu durante a sessão especial que juntou a apresentação de "Tenet" numa cópia em filme de 70mmm com uma antecipação de imagens de "Dune - Parte Dois".

"É uma honra apresentar um dos melhores – na minha humilde opinião, devo dizer o melhor – e definitivamente o mais importante cineasta do nosso tempo: Christopher Nolan", disse o realizador canadiano.

VEJA O VÍDEO AMADOR COM TODA A CONVERSA ENTRE OS DOIS REALIZADORES.

"Tenet" estará em exibição em alguns cinemas IMAX nos EUA, Inglaterra e Austrália entre 23 a 29 de fevereiro, a semana anterior à estreia do filme que traz de volta Timothée Chalamet como Paul Atreides, numa missão para se vingar dos que destruíram a sua família que o junta a Chani (Zendaya) e aos Fremen.

O filme com John David Washington e Robert Pattinson estreou no verão de 2020, uma altura em que as salas de cinema por todo o mundo estavam muito afetadas pelo impacto da pandemia, enquanto as Nova Iorque e Los Angeles permaneciam fechadas, deixando por "estrear" muitas das cópias IMAX em 70mm e em película que tanto pesaram nas receitas de "Oppenheimer".

"É um filme que foi concebido, quase mais do que qualquer outro que já fiz, para ser apreciado desta forma. Quando soube que iam fazer cópias em filme do 'Dune – Parte Dois', aproveitei a oportunidade e pensei 'E que tal se estreássemos na semana anterior? Podemos tirar a poeira aos projetores", explicou Nolan à Associated Press.

TRAILER LEGENDADO "Dune – Parte Dois".