Após Will Smith dar uma bofetada ao comediante Chris Rock nos Óscares no final de março, começou a circular a informação de que o estúdio Sony tinha discretamente suspendido a sequela de "Bad Boys Para Sempre".

A mensagem do parceiro de Will Smith na trilogia "Bad Boys" sobre o tema foi curta, mas direta: o quarto filme vai avançar e até pode não ficar por aí.

"Temos pelo menos mais um", revelou Martin Lawrence à revista Ebony.

"Bad Boys 4" foi anunciado ainda em 2020 e houve uma notícia que Will Smith tinha recebido 40 páginas de um argumento mesmo antes da cerimónia dos Óscares.

Em maio, o principal responsável do estúdio Sony também tinha desmentido a notícia de que o projeto tivesse sido suspenso por causa do que fez Will Smith.

"Não. Isso foi impreciso. Esse filme tem estado em desenvolvimento e ainda está. Não se puxou qualquer travão porque o carro não estava a andar", disse Tom Rothman à publicação Deadline.

"Foi uma coisa muito infeliz que aconteceu, e não acho realmente que deva comentar, exceto para dizer que conheço o Will Smith há muitos anos e tenho-o como boa pessoa. Esse foi um exemplo de uma pessoa muito boa a ter um momento muito mau, à frente do mundo. Acredito que o seu pedido de desculpas e arrependimento são genuínos, e acredito no perdão e redenção”, acrescentou.

Vencedor do Óscar de Melhor Ator por "King Richard", Will SMith demitiu-se da Academia cinco dias depois da cerimónia, mas foi banido àmesma pela Academia de participar em qualquer evento relacionado com os Óscares durante uma década.