Filmes de Espanha, Brasil e Uruguai venceram as principais categorias da oitava edição dos prémios ibero-americanos de cinema de animação Quirino, que decorreu no sábado em Tenerife, deixando para trás as três obras portuguesas que estavam nomeadas.

A longa-metragem espanhola "Black Butterflies", dirigida por David Baute, venceu na categoria de Melhor Filme, uma obra que marca a estreia do cineasta de documentário em animação.

Este filme de animação retrata a jornada de três mulheres forçadas a migrar devido à crise climática, tendo tido como ponto de partida o filme documental "Éxodo climático", estreado em 2020 e distinguido com os prémios Goya e Platino.

Na categoria de Melhor Série, o destaque foi para a quinta temporada de "Irmão do Jorel", série brasileira que vence este prémio pela segunda vez, depois de já ter sido distinguida em 2019.

Criada por Juliano Enrico e produzida pela Copa Studio em parceria com a Warner Bros. Discovery, a série acompanha a história de um menino criativo que começa a enfrentar as mudanças da pré-adolescência ofuscado pela popularidade do seu irmão mais velho, Jorel.

Já o prémio de Melhor Curta-metragem foi para "Capybaras", do uruguaio Alfredo Soderguit, uma animação baseada num livro do próprio diretor, que aborda temas como preconceito e amizade, através da história de uma família de capivaras forçada a deixar seu ‘habitat’ por causa dos caçadores.

A curta-metragem "Adiós", do realizador espanhol José Prats, foi distinguida como Melhor Curta de Animação Escolar, enquanto na categoria de Melhor Videoclipe Animado, o prémio foi para a produção argentina "My Way", dirigida por Jesica Bianchi.

O filme brasileiro "47", realizado por Paulo Garcia e Natalia Gouvea, venceu em duas categorias: Melhor Obra de Animação por Encomenda e Melhor Desenvolvimento Visual.

A lista de premiados ficou completa com "Neva", do estúdio espanhol Nomada Studio, que venceu na categoria de Melhor Animação de Videogame.

Nas categorias técnicas, "Buffet Paraíso", uma coprodução espanhola e francesa dirigida por Santi Amézqueta e Héctor Zafra, foi reconhecida por Melhor Desenho de Animação, enquanto "Gilbert", uma curta-metragem espanhola de Alejandro Salueña García, Arturo Lacal Ruiz e Jordi Jiménez Xiberta, ganhou o prémio de Melhor Desenho de Som e Música Original.

Nesta oitava edição dos prémios Quirino estavam nomeados 26 filmes, em dez categorias distintas, selecionadas a partir de 263 candidaturas.

Entre os nomeados contavam-se os filmes portugueses "A menina com os olhos ocupados", "Percebes" e "Mataram o pianista", este último em coprodução com Espanha.

"A menina com os olhos ocupados" estava indicado para três prémios, de Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana, Melhor Desenvolvimento Visual e Melhor Desenho de Som e Música Original.

"Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, estava nomeado também na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana.

Para o Quirino de Melhor Longa-Metragem de Animação estava nomeado o filme "Mataram o pianista", documentário dos espanhóis Fernando Trueba e Javier Mariscal, com coprodução portuguesa pela Animanostra.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu em San Cristóbal de la Laguna, em Tenerife, Espanha, e foi transmitida ‘online’.

Os prémios Quirino foram criados em 2018 "para promover a animação dos 23 países da região ibero-americana" e foram batizados com o nome de Quirino Cristiani, que a organização diz ter sido o autor "da primeira longa-metragem de animação da História: uma produção argentina intitulada ‘El apóstol’ (1917)".