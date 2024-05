“Sopa Fria”, sobre uma mulher, vítima de violência doméstica, é uma produção da Animais, em coprodução com França, e já foi exibido em quase trinta festivais.

Também é na perspetiva de uma mulher que se desenrola “Quase me lembro”, um filme coassinado pelo português Miguel Lima com o sérvio Dimitrije Mihajlovic, e que estava nomeado para o Quirino de Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana.

O prémio foi atribuído à curta brasileira “Lulina e a Lua”, de Marcus Vinicius Vasconcelos e Alois di Leo.

Na 7.ª edição dos Prémios Quirino a produção espanhola e francesa “Robot Dreams”, de Pablo Berger, venceu na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação.

O filme, cuja história se centra em Dog, um cão solitário de Manhattan que um dia decide construir um robot, um amigo, foi um dos nomeados deste ano ao Óscar de Melhor Filme de Animação.

O Quirino de Melhor Série de Animação Iberoamericana foi atribuído, pelo segundo ano consecutivo a “Jasmine e Jambo”, de Silvia Cortés.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.