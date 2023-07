Em "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", Tom cruise enfrenta uma Inteligência Artificial descontrolada.

Cerca de 27 anos depois do primeiro filme, o filme, rodado por todo o mundo, é o primeiro da saga a ser lançado em dois "capítulos": o primeiro a 12 de julho, uma quarta-feira e o outro, já filmado, no verão de 2024.

Só a primeira parte tem duração recorde de duas horas e 43 minutos, confirmando uma tendência de inflação nas grandes produções americanas, como o recente "John Wick: Capítulo 4" com as suas duas horas e 50 minutos, ou "Avatar: O caminho da Água", com ultrapassou largamente a marca das três horas.

Para crédito deste sétimo "Missão impossível", não há tempos mortos: dos canais de Veneza aos cumes das montanhas, passando por Roma e Abu Dhabi, Ethan Hunt (Tom Cruise) liga perseguições (incluindo uma num Fiat 500 elétrico) e cascatas de água. E enfrenta, sinal dos tempos, uma Inteligência Artificial que se descontrolou a ponto de ameaçar a Humanidade.

Fã das acrobacias de ação e se possível sem efeitos especiais, o ator de 61 anos sente um prazer óbvio numa das sequências mais arriscadas que já filmou: um salto de mota de um penhasco de 1200 metros de altura, em queda livre, com o paraquedas a abrir 150 metros acima do solo. Cruise pediu para a fazer sete vezes.

No filme, Ethan Hunt está rodeado pela sua equipa habitual, o 'hacker' Luther (Ving Rhames) e o seu cúmplice Benji (Simon Pegg), acompanhados por uma recém-chegada, Grace.

Comboio na posição vertical

"Treinei durante cinco meses antes mesmo de começar a filmar", disse a atriz que a interpreta, Hayley Atwell, em entrevista à France-Presse (AFP).

“Lembro-me de uma cena em que estávamos num comboio, na posição vertical", acrescenta.

Clímax do filme, a cena é filmada num comboio a vapor num viaduto vertiginoso, que apenas desabou parcialmente. Ethan Hunt e Grace agarram-se à última carruagem, suspensa por cima do vazio.

“Tivemos que passar de uma carruagem na posição horizontal para a da posição vertical em seis segundos. Acho que devemos ter feito isso cinco ou seis vezes. E tivemos que fazer de novo”, diz ela, explicando que, exausta, só conseguiu passar pela cena quando Tom Cruise lhe ofereceu... chocolate!

"Conheço Tom há 17 anos e acho que não posso fazer o que ele faz. Ele treina tanto que literalmente arrisca a vida” pelos seus filmes, disse Simon Pegg à AFP. Sem contar com a pandemia de COVID-19, que atrapalhou muito a produção de "Ajuste de Contas".

Esta aposta valerá a pena nas bilheterias? A saga "Missão Impossível" é uma das mais lucrativas da Sétima Arte, com receitas de mais de 3,5 mil milhões de dólares desde a primeira parte, em 1996, dirigida por Brian de Palma.

Em Portugal, o filme anterior, "Missão: Impossível - Fallout", ficou no TOP 10 dos mais vistos de 2018, com 308.818 espectadores, e a saga tem experimentado um ressurgimento de público desde a entrada de realizador Christopher McQuarrie, cúmplice de Tom Cruise, que também esteve envolvido no argumento de "Top Gun: Maverick", lançado no ano passado.

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" ainda marca o regresso de Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.

TRAILER LEGENDADO