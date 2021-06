Em menos de 24 horas, Rita Moreno recuou na sua posição em defesa de Lin-Manuel Miranda.

Numa declaração nas redes sociais, a lendária atriz escreveu que estava "incrivelmente desiludida" com ela mesma por ter desvalorizado as preocupações com a representatividade da comunidade afro-latina no filme "Ao Ritmo de Washington Heights".

O ator, dramaturgo e músico pediu desculpa e prometeu "fazer melhor" em futuros projetos" após ser criticado por alegadamente ter favorecido pessoas latinas que passam por brancas e com tom de pele mais clara, em detrimento de afro-latinos com cor mais escura.

Mas na terça-feira à noite, Rita Moreno saiu em sua defesa no programa de Stephen Colbert (os dois trabalharam juntos recentemente no documentário "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It").

"É como se nunca se conseguisse acertar, parece [...] Este é o homem que literalmente trouxe os que se parecem latinos e porto-riquenhos até à América. Eu não pude fazer isso. Adoraria dizer que sim, mas não posso. Lin-Manuel fez isso, realmente sozinho, e estou emocionadíssima, e orgulhosa por ele ter produziu o meu documentário", comentou a vencedora do Óscar por "West Side Story".

"Estou simplesmente a dizer, não podem esperar um bocado e não chatearem? Há muitas pessoas que são porto-riquenhas, que também são da Guatemala, que são escuras e que também são claras. Somos de todas as cores em Porto Rico. E teria sido tão bom se não tivessem vindo com isto e deixar isso de lado, apenas por agora. Estão realmente a atacar a pessoa errada", concluiu.

VEJA O MOMENTO.



Estas palavras tiveram repercussão nas redes sociais e Rita Moreno até se tornou uma das tendências ao longo de quarta-feira, com palavras de apoio, mas também críticas por quem achou serem uma reação insensível.

“Estou incrivelmente desiludida comigo mesma. Ao fazer uma declaração em defesa de Lin Manuel Miranda no Colbert Show ontem à noite, estava claramente a desvalorizar a vida dos negros que têm importância na nossa comunidade latina. É tão fácil esquecer como a celebração para alguns é lamentação para outros. Além de aplaudir Lin pela sua maravilhosa versão cinematográfica de 'Ao Ritmo de Washington Heights', gostaria de acrescentar o meu apreço pela sua sensibilidade e determinação para ser mais inclusivo com a comunidade afro-latina daqui para a frente. Como podem ver, é POSSÍVEL ensinar novos truques a este cão velho", partilhou a atriz de 89 anos.