Os atores Emily Watson e Richard E. Grant, que entraram em "Gosford Park", de Robert Altman, vão protagonizar uma comédia romântica dirigida por Jason Wingard, de título "Fado!", que deverá ter filmagens em Lisboa, noticiou hoje a revista Variety.

O filme, ainda na fase de projeto, deverá ser apresentado pela Protagonist Pictures, no mercado do filme de Cannes (Marche du Film), a decorrer nos próximos dias 21 a 25 de junho, adiantaram vários títulos internacionais, especializados em espetáculo, como a Variety e a Dateline, assim como a plataforma IMdB, base de dados de cinema na Internet.

Com guião de Andrea Mann, "Fado!" segue a personagem Linda, interpretada por Emily Watson, uma mãe de família, também cantora, "aficionada de palavras cruzadas", e o seu marido, Jim, um professor de música interpretado por Grant, em vésperas de celebrarem os 30 anos do seu casamento, com um uma viagem a Lisboa. Antes da partida, Linda descobre "um segredo que vai abalar" a vida em comum.

"Fado!" permite o primeiro encontro de Watson e Grant, num mesmo filme, depois de "Gosford Park", de Robert Altman, que foi distinguido com o Óscar de Melhor Argumento, em 2001.

Além de Lisboa, segundo a informação de pré-produção, o filme deverá ser rodado em Wolverhampton, no Reino Unido.

Richard E. Grant

O realizador Jason Wingard, que conquistou o prémio revelação do cinema independente, em 2017, com "In Another Life", é conhecido sobretudo pelo trabalho regular em televisão, em produções de ficção como "The Brink", documentários como "The Uncertain Kingdom" e com a direção de episódios de séries como "Coronation Street".

Em 2018 estreou a sua segunda longa-metragem, a comédia "Eaten by Lions", bem recebida pela crítica no Festival de Edimburgo e no London Indian Film Festival, onde foi premiada.

Para o mercado do filme de Cannes foram adiantados, para "Fado!", os nomes dos produtores Gareth Wiley, que trabalhou com Woody Allen ("Vicky Cristina Barcelona", "Match Point"), e Giulia Salvadori ("Viagem a Itália").

Ainda de acordo com a imprensa internacional, a produção portuguesa deverá contar com a Disfarce - Produção Audiovisual, de Geraldo Fernandes, que tem na sua lista de trabalho produções como "Ministério do Tempo", "Amália, o Filme", "Call Girl" e "Os Mutantes".

O presidente da Protagonist Films, Dave Bishop, e os produtores executivos Luane Gauer e George Hamilton, que procuram agora financiamentos internacionais, elogiaram, à Variety, o "humor e inteligência" do argumento, e uma personagem "fabulosa", como Linda (Emily Watson), que "vai em busca de respostas", quando "descobre uma verdade desagradável".

"'Fado!' é exactamente o tipo de catarse alegre e cheia de esperança que ressoará no público", disse Luane Gauer, citada pela Variety.

A produtora executiva considerou Emily Watson e Richard E. Grant os atores ideais para "Fado!".

Nomeados para os Óscares pelo desempenho em filmes como "Ondas de Paixão" e "Hilary and Jackie", no caso de Watson, e "Memórias de uma Falsificadora Literária", no caso do Grant, ambos somam cerca de 30 anos de carreira e centenas de personagens construídas, no teatro, no cinema e na televisão, em produções como "Chernobyl", "Can You Ever Forgive Me?" e "Loki".

"O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino", que hoje chega às salas portuguesas, inclui um dos mais recentes trabalhos de Richard E. Grant, no cinema; Emily Watson tem, entre os seus mais recentes desempenhos, o da psiquiatra forense Emma Robertson, que protagoniza a produção britânica "Too Close".