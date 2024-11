Mark Rylance é o primeiro nome associado à nova série "Harry Potter".

O vencedor de um Óscar de Melhor ator Secundário por "A Ponte dos Espiões" (2015) é o preferido da HBO para o papel de Dumbledore, avançaram fontes ligadas ao projeto à revista Variety.

O veterano ator britânico de 64 anos dos palcos, cinema e TV também é conhecido por filmes como "Dunkirk" (2017), "Ready Player One - Jogador 1" (2018), "Os 7 de Chicago" (2020), "Não Olhem Para Cima" (2021) e "Ossos e Tudo" (2022), e pelas séries “The Government Inspector” e “Wolf Hall", sendo aguardado com muita expectativa nesta última o seu regresso como Thomas Cromwell para a segunda temporada este mês.

Segundo a Variety, a Warner Bros. Television ainda não entrou em negociações formais com o ator, mas quis saber se estava interessado e disponível. Um porta-voz da HBO disse à revista que o projeto está em pré-produção e só confirmará detalhes com contratos finalizados, sendo que até esse momento tudo é categorizado como rumores e especulações.

A nova série baseada na daptação fiel dos livros de J.K. Rowling é uma das apostas mais ambiciosas para os próximos anos do estúdio, com um novo elenco para "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

Há dois meses, abriu um casting inclusivo" e aberto a todas "as raças, etnias e identidades de género" para encontrar os novos Harry, Ron e Hermione, mas a Variety destaca que o estúdio espera que o elenco de adultos seja povoado por atores britânicos bem conhecidos, tal como aconteceu nos filmes entre 2001 e 2011 com a presença de nomes como Richard Harris e Michael Gambon como Dumbledore, Maggie Smith como McGonagall e Alan Rickman como Snape, à volta de Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson.

A revista nota que um desafio será encontrar atores que aceitem comprometer-se com uma produção que deverá ter sete temporadas, uma por cada livro, ao longo de uma década, com as idades certas para atravessar o correspondente espaço de tempo.