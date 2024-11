Na passada quarta-feira, dia 6 de novembro, “Próximo Natal, À Mesma Hora?" estreou-se na Netflix. Protagonizado por Christina Milian, Devale Ellis e Mitch Grassi, a longa-metragem conta com a participação especial dos Pentatonix, popular grupo norte-americano a cappella.

Na semana de estreia, o filme conquistou a liderança do top global do serviço de streaming. Em Portugal, "Próximo Natal, À Mesma Hora?" também chegou ao primeiro lugar do top.

“Para viver um romance de contos de fadas com o homem dos seus sonhos, Layla atravessa Nova Iorque para conseguir o bilhete mais cobiçado da cidade: o renhido concerto de Natal dos Pentatonix”, resume a Netflix.

Ao Tudum, Christina Milian apresenta “Próximo Natal À Mesma Hora?” como “uma caça ao tesouro do amor”. “Há uma sensação de magia, amor e antecipação que acontece durante todo o filme”, conta. “Nunca sabemos quem é que eles vão encontrar ou o que vai acontecer a seguir”, acrescenta.