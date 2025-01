"Sinto a Tua Falta" estreou-se no dia 1 de janeiro na Netflix e rapidamente conquistou o top diário da plataforma. A série, que conta com Rosalind Eleazar, Jessica Plummer, Richard Armitage, Ashley Walters ou Lenny Henry no elenco principal, ocupa o segundo lugar do ranking, ficando apenas atrás de "Squid Game".

Baseada no livro de Harlan Coben ("Não Digas a Ninguém", "Safe" ou "A Grande Ilusão"), a minissérie centra-se na inspectora Kat Donovan. "O amor da vida da inspetora Kat Donovan desaparece sem deixar rasto. Quando, onze anos depois, ela depara com uma fotografia dele numa aplicação de encontros, o seu mundo volta a desmoronar-se. O reaparecimento de Josh forçá-la-á a investigar novamente o mistério por detrás do homicídio do pai e a descobrir segredos do seu passado há muito enterrados", resume a Netflix.

“Imagina que o amor da tua vida desaparece e um dia está a navegar numa dessas aplicações...", explica o autor e criador Coben ao Tudum. "De repente, ele está de volta, e isso leva a mortes, destruição, segredos de família e todas as razões enterradas para o motivo de ele ter ido embora na primeira vez", acrescenta.

Steve Pemberton, James Nesbitt, Samantha Spiro, Lisa Faulkner e Mary Malone também participam na primeira temporada da nova aposta da Netflix.