O controverso traje de escrava da Princesa Leia em "O Regresso de Jedi" é a estrela de um leilão de mais de 1400 peças icónicas de filmes e séries que vai decorrer em setembro.

Além do traje usado por Carrie Fisher, a pistola blaster pesada DL-44 usada por Harrison Ford como Han Solo na saga "Star Wars" também deve ser muito cobiçada no evento "Julien's Auctions and TCM Present: Legends: Hollywood and Royalty", que decorrerá entre 6 e 8 de setembro, tanto em Beverly Hills como 'online'.

O capacete Mark XLII usado por Robert Downey Jr. em "Homem de Ferro III" é outra das peças, mas os fãs da Marvel também podem cobiçar um dos escudos de Chris Evans em "Capitão América: O Primeiro Vingador".

Imponente é também uma réplica em escada real da rainha alienígena com ovos da sequela "Aliens", de James Cameron, feita a partir dos moldes da produção.

"Star Trek" é outra das sagas populares representadas no leilão, nomeadamente através do casaco vermelho do traje do almirante James T. Kirk interpretado por William Shatner.

Para os fãs de "Harry Potter" destacam-se as varinhas usadas em vários filmes por personagens como Albus Dumbledore, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e Voldemort.

Também há muitos trajes usados nos filmes por estrelas como Audrey Hepburn, incluindo o vestido cor de flamingo de "Boneca de Luxo" e um chapéu de "Cinderela em Paris", Elizabeth Taylor, Judy Garland e Greta Garbo, entre outras, um passaporte de Marlon Brando e um isqueiro vintage dourado e o cronómetro de navegação que pertenceram a Humphrey Bogart