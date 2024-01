Jodie Foster causou sensação junto dos fãs da saga "Star Wars" ao dizer que lhe ofereceram o papel da princesa Leia na década de 1970 antes de Carrie Fisher.

Isto aconteceu numa altura em que George Lucas via Leia como uma personagem bem mais jovem: Carrie Fisher interpretou o papel aos 19 anos, enquanto Jodie Foster tinha cerca de 13 ou 14 durante a rodagem.

A vencedora de dois Óscares satisfez a curiosidade do apresentador Jimmy Fallon no “The Tonight Show” ao confirmar o rumor antigo que circulava na internet de que lhe tinha sido oferecido o papel que teria sem dúvida mudado a direção da sua carreira.

"Sim, foi-me oferecido. Eles iam na direção de uma Princesa Leia mais jovem, mas tinha um conflito. Estava a fazer um filme da Disney e não queria abandoná-lo, porque já tinha contrato assinado", explicou.

"E eles fizeram um trabalho espantoso", elogiou.

E numa referência ao famoso penteado icónico de Carrie Fisher, acrescentou: "Não sei o quão boa teria sido. Poderia ter tido um penteado diferente. Poderia ter sido um ananás".

Jodis Foster não disse qual o filme da Disney que se colocou no caminho para a "galáxia muito, muito distante", mas o sucesso "Freaky Friday" ("As Aventuras de Annabel" em Portugal) chegou aos cinemas em dezembro de 1976, alguns meses antes da estreia do primeiro "Star Wars".

Nesse mesmo ano, entrou em mais quatro filmes, incluindo "Taxi Driver", de Martin Scorsese, que lhe valeu uma nomeação para os Óscares e mudou (de outra forma) a trajetória da sua carreira.