Na busca do filho desaparecido, cabe à mãe a procura. Quando sabe que ele pode estar numa comunidade piscatória, vai lá para descobrir uma história de escravidão e abuso.

Com cenas chocantes, "Bring Me Home" é a primeira longa-metragem do realizador Seung-Woo Kim e é apresentado em antestreia europeia a 29 de fevereiro, pelas 21h15, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli.

Site oficial Fantasporto.