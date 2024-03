Durante a dinastia Chang, a Grande Maldição ameaça todos, especialmente o novo rei que se vê a braços com os dilemas de honra e do poder, da fraternidade e do abuso, enquanto se recusa a aceitar que a sua amada é um ser mágico temível.

Um espetáculo de grandes efeitos visuais, de artes marciais e romance através dos quais conhecemos os poderosos e os humildes nas suas lutas pelo poder, o afecto familiar e a crueldade, "Creation of The Gods I: Kingdom of Storms" é um magnífico épico cheio de fantasia e beleza que mostra como a cinematografia chinesa se mede já por parâmetros de excelência narrativa e técnica num festival de sumptuosidade e entretenimento, ao mesmo tempo que mergulha o espectador nas lutas míticas entre humanos, imortais e monstros há mais de três mil anos.

O vencedor do prémio Golden Rooster para o Melhor Filme Chinês de 2023 é apresentado no sábado, 9 de março, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema, no âmbito da sessão de encerramento da 44.ª edição do Fantasporto.

Site oficial Fantasporto