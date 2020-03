Uma escritora famosa em todo o mundo é raptada num bar e levada, inconsciente. Quando acorda num armazém, tem fita na boca e no corpo a palavra “Fallen” escrita.

O cinema coreano no seu melhor nesta primeira longa-metragem do realizador Lee Jung-Sub, com cenas eventualmente chocantes, é apresentado a 1 de março, pelas 21h15, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli.

Site oficial Fantasporto.