Um “western” moderno inspirado na vida real dos que vivem nas áreas de ninguém da fronteira entre o México e os Estados Unidos.

Numa patrulha com o seu pai, Jackson mata acidentalmente um rapaz mexicano emigrante. Quando o pai tenta ficar com as culpas, Jackson foge para o México a cavalo, tornando-se assim ele próprio num emigrante ilegal. Jackson atravessa o país para pedir perdão ao pai do rapaz morto, acabando por amar a terra que lhe ensinaram a odiar.

O filme realizado por Conor Allyn e com Frank Grillo e Andie MacDowell, será apresentado no âmbito da sessão de encerramento do Fantasporto, a 4 de maio, pelas 19h30, no Hard Club, que poderá iniciar-se com ligeiros atrasos.

