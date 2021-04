No século XVII, sem explicações para a peste e outros males, a sociedade culpa as mulheres que considera bruxas. Depois da morte trágica do marido, uma mulher e a filha pequena caem nas mãos do senhor da terra.

Prémios de Melhor Filme, Realização, Ator e Atriz no Los Angeles Film Awards e no New York International Film Awards, "The Reckoning - O Derradeiro Julgamento" é realizado por Neil Marshall, o mesmo de "A Descida" e "Doomsday - Juízo Final".

O filme será exibido a 27 de abril, pelas 20h00, no Hard Club.

Site oficial Fantasporto.