Nove histórias reais passadas num táxi.

Um taxista no seu primeiro dia de trabalho, tem um padre que lhe fala de Deus. E depois tem um acidente. Sonho ou realidade? Ele vai viver e participar a seu modo nas vidas dos seus passageiros. Histórias de vida e morte, humanidade e caos. Filmado nas ruas de Kiev, capital de Ucrânia.

"Everything, Nothing and Something Else" é a primeira longa-metragem da realizadora ucraniana Marina Kondratieva e é apresentando no âmbito da sessão de encerramento do Fantasporto, este sábado, 9 de abril, às 20h45, no Grande Auditório do Teatro Rivoli.

