Jared Leto, vocalista dos 30 Seconds to Mars, foi acusado de "insultar" a Ucrânia durante um concerto. No passado, o músico e ator fez várias declarações contra a Rússia.

No concerto em Belgrado, na Sérvia, o norte-americano confessou que tinha saudades da "energia russa". Quantos de vocês são originalmente da Rússia?", perguntou o artista.

"Tivemos saudades vossas, pessoal. Vocês sabem disso. (...) Digo-vos que, um dia, quando todos estes problemas terminarem, vamos visitar-vos na vossa terra natal. Vamos voltar à Sérvia, vamos até São Petersburgo, vamos até Moscovo, vamos descer até Kiev, vamos festejar e estar com toda a gente da forma certa", frisou Jared Leto.

O músico e ator norte-americano Jared Leto, vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, está a ser criticado pelo governo ucraniano por ter manifestado o desejo de ir “festejar” à Rússia depois da guerra e de ter elogiado a “energia russa” num concerto. Kiev acusa Leto de querer agradar a Moscovo.

As declarações do cantor e ator têm merecido críticas, especialmente por definir a guerra na Ucrânia como "um problema".

Nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia reagiu ao discurso do líder dos 30 Seconds to Mars. "O ‘sentimento da energia russa’ de Jared Leto e o seu desejo de atuar na Rússia é um insulto àqueles que estão a sacrificar as suas vidas para defender a liberdade", frisa o governo na nota.

"Não pode haver um apaziguamento para a Rússia enquanto esta continuar a tentar resolver o ‘problema’ da própria existência da Ucrânia", remata.