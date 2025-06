Centenas de pessoas juntaram-se em Kiev na quinta-feira para o funeral do soldado ucraniano e ator Yuriy Felipenko (Yurii Felipenko), que morreu na linha de frente da guerra.

“Yura partiu. Era, sem exagero, o meu mundo, a minha alma, a minha luz. Não há palavras para descrever esta perda. Sinto-me destruída”, escreveu a sua esposa Kateryna Motrych nas redes sociais.

Apenas a 8 de maio, a esposa partilhara várias fotografias pelo 32.º aniversário do ator.

Antes de ingressar no exército ucraniano em abril de 2024, o ator, natural de Zaporíjia, atuou em diversas produções teatrais e programas de TV, conquistando mais fama ao desempenhar papéis de protagonista nas séries "The Color of Passion" (2020) e "A Promise to God" (2024), e no filme "How Is Katia?" (2022).

"The Color of Revenge"

Desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022, vários atores, artistas e escritores ucranianos foram mortos — tanto em combate como nos bombardeamentos de cidades.

A morte de Felipenko a 15 de junho, pouco mais de um ano após o seu alistamento, foi o golpe mais recente para a comunidade artística ucraniana e provocou uma onda de pesar entre os seus colegas.

"Uma pessoa tão brilhante e talentosa foi morta", escreveu a atriz Anna Koshmal no Instagram.

A apresentadora de TV ucraniana Masha Yefrosinina descreveu a sua morte como "horrível e dolorosa".

"Foi Yuriy quem me deu a sensação de que uma nova era de jovens atores ucranianos modernos estava a surgir, partilhou.

Numa cerimónia de despedida do ator no Teatro Podil, onde se apresentava regularmente, a sua esposa chorou ao prestar homenagem à "vida maravilhosa" do marido.

"Não culpo ninguém por esta morte, exceto a Rússia. Quero pedir a todos aqui que matem tudo o que há de russo dentro de si", disse, de acordo com um vídeo publicado pela Rádio Liberty.

O caixão de Felipenko foi posteriormente levado para uma catedral no centro de Kiev, onde pessoas em prantos seguraram velas e prestaram a última homenagem.

Funeral de Yuriy Felipenko a 19 de junho

Numa homenagem nas redes sociais, a sua unidade militar, um batalhão de ataque de drones chamado "Aquiles", disse que ele "conquistou o coração dos espectadores durante muitos anos no palco do Teatro de Kiev em Podil, mas durante a Guerra de Libertação Nacional, escolheu o papel mais difícil e responsável: o de cidadão e guerreiro".

"E era mutúo: os irmãos de armas de Yuri sempre puderam contar com ele durante os ataques mais difíceis. Lembramo-nos e iremos vingá-lo", acrescentava a partilha.

A ofensiva russa de três anos resultou em dezenas de milhares de mortes de militares de ambos os lados.

As negociações de paz para o fim do conflito estagnaram nas últimas semanas, com as forças de Moscovo a avançarem na linha de frente.

A Rússia afirma estar aberta a um acordo de paz, mas Kiev acusou Moscovo de sabotar deliberadamente as negociações para prolongar os combates.