Umas jovens estudantes vão para um edifício abandonado fazer uma transmissão para os seus seguidores na net. Uma partida sem graça feita a uma delas é o ponto de partida para se revelar uma história de horrores e à descoberta de costumes antigos.

Do vencedor do Prémio de Melhor Filme Fantástico do Fantasporto 2021 com “Suicide Forest Village”, esta nova longa-metragem fecha a trilogia “Village” deste multipremiado realizador japonês Takashi Shimizu.

Apresentado em antestreia mundial, a sessão de "Ox-Head Village" realiza-se este sábado, 2 de abril, às 23h00, no Grande Auditório do Teatro Rivoli. Repete dia 6 às 23h15.

