Um menino assiste ao horror de um mundo que se desmorona à sua frente, sempre à procura da sobrevivência e do calor humano. O ponto de vista dos cidadãos vulgares quando a guerra acaba com a paz.

Seleção do festival de Veneza onde venceu o Net Pac Award em 2023, este é o novo filme de um dos “enfants terribles” do cinema japonês, Shin’ya Tsukamoto, que fez tremer o público do Fantasporto em 1992 com a sua saga “Tetsuo”.

A sessão é na quarta-feira, 6 de março, às 19h15, no Batalha Centro de Cinema, no âmbito da 44.ª edição do Fantasporto.



Site oficial Fantasporto