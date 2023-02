O presidente da poderosa Gojo Conglomerate manda matar um a um os yakuzas e quase todos os seus opositores. Depois, anuncia que vai concorrer a presidente da câmara e que a sua cidade terá mais segurança se ele for eleito. Mas uma brigada especial e secreta da polícia vai investigá-lo e derrotá-lo.

Com excelentes interpretações, especialmente de Hitoshi Ozawa no papel do chefe da equipa policial, e realizado por Kensuke Sonomuram, antigo duplo a fazer a sua estreia, este é um dos melhores exemplos do "thriller" japonês, cheio de ação mas não descurando a construção das personagens.

Será apresentado este domingo, 26 de fevereiro, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema.

Site oficial Fantasporto.