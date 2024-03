Imagens de uma família feliz. O filho pequeno mostra ao pai a cauda de uma lagartixa. Diz o pai que se a enterrar no jardim, o lagarto ressuscita. Mas nada é tão simples quando a mãe morre e o filho repete o procedimento. Uma curiosa jovem realizadora vai tentar saber o que se passa com aquela família e não há nada de vulgar.

Misterioso e inquietante como só o cinema japonês sabe ser, "The Forbidden Play" é o mais recente do celebrado e premiado mestre do Horror, o realizador Hideo Nakata, que foi responsável “The Ring”, entre outros.

A sessão é na segunda-feira, 4 de março, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema, no âmbito da 44.ª edição do Fantasporto.



