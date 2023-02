Filme vencedor do White Raven do Festival de Cinema Fantástico de Bruxelas, "Life of Mariko in Kabukicho" é também uma deliciosa rede de histórias que fazem lembrar clássicos do cinema como “ET” ou “Basket Case”.

Em tom de comédia, seguimos as vidas dos clientes de um café em Kabuchiko. Extra-terrestres, uma investigação do FBI, amores estranhos, e alguns assassinatos são os temas. O elo de todas estas histórias é Mariko, a dona do café que também é detetive.

Este filme japonês será apresentado este sábado, 25 de fevereiro, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema.

Site oficial Fantasporto.