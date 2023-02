Perdido de dor pela morte da sua mulher que estava grávida, Erik Black volta à remota terra natal, aceitando um trabalho como pastor. A paisagem agreste irá curá-lo. Mas o seu esconderijo perfeito cedo se torna um pesadelo a que não pode fugir quando um espírito vingativo o segue e o vai confrontar com a sua própria sanidade.

Com Tom Hughes, actor da série de televisão “Victoria” (Príncipe Alberto), e Greta Scacchi, de “Brideshead Revisited”, actriz em cerca de 100 filmes, “Shepherd” é realizado por Russell Owen e foi considerado pela crítica inglesa um dos 5 melhores filmes do ano. Abre a 43.ª edição do Fantasporto esta sexta-feira, 24 de fevereiro, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema.

Site oficial Fantasporto.