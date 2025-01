A campanha para os Óscares está a aquecer e a tornar-se negativa entre duas nomeadas para Melhor Atriz.

Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Karla Sofía Gascón, na corrida por "Emília Pérez", acusou pessoas a trabalhar diretamente para Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" de estarem por detrás de uma campanha negativa contra si e o seu filme nas redes sociais.

As declarações tornaram-se virais e polémicas, levando a atriz espanhola a fazer um esclarecimento a recuar.

Premiado no Festival de Cannes e a liderar a corrida aos Óscares com 13 nomeações, "Emilia Pérez" é falado em castelhano e foi rodado em estúdios franceses com algumas cenas externas noturnas no México, mas tem sido muito repudiado no país que retrata e noutras partes da América Latina por banalizar o drama da violência criminal e prestar pouca atenção aos detalhes locais, além de ter apenas uma atriz mexicana no elenco (Adriana Paz) e Selena Gomez falar com mau sotaque.

As reações têm aumentado de intensidade nas redes sociais, mas o filme distribuído nos EUA pela Netflix e Karla Sofía Gascón também têm sido alvo de manifestações de 'ódio' do lado virtual brasileiro, o que começou ainda antes das nomeações para os Óscares por serem considerados os grandes rivais de "Ainda Estou Aqui" e de Fernanda Torres, a tal ponto que a atriz espanhola pediu ajuda à brasileira, que respondeu numa mensagem em vídeo a apelar ao fim de campanhas negativas, a recordar a generosidade pessoal da colega durante a temporada de prémios e a elogiar todas as nomeadas.

Note-se que também têm surgindo notícias negativas sobre Fernanda Torres desde a nomeação que afetam a sua reputação: uma cena em que fez blackface num 'sketch' do programa "Fantástico", exibido há quase 20 anos, voltou a dar que falar nas redes sociais e a atriz pediu desculpa.

Mas Karla Sofía Gascón foi agora mais longe pois envolve na suposta organização de uma campanha negativa a própria Fernanda Torres e a equipa da sua campanha, que passa pelo estúdio Sony Pictures Releasing, o que seria uma clara violação das regras da Academia e poderia levar à desqualificação dos Óscares.

Começando por elogiar a atriz brasileira, dizendo que é uma "mulher maravilhosa, uma excelente atriz e merece todo o reconhecimento do mundo", mas admitindo que não teve tempo para ver o seu filme por estar envolvida na promoção de "Emília Pérez", disse ao Folha de São Paulo: "Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho ou não e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também".

E acrescentou uma parte que se tornou viral e aumentou a polémica: "O que não gosto é que exista uma equipa das redes sociais que trabalha à volta de todas estas pessoas a tentar diminuir o trabalho de outras, como o meu ou o do filme, porque isso não leva a lado nenhum. Para dar relevo ao trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho dos demais."

"Em nenhum momento me viram a falar mal da Fernanda Torres ou do seu filme. Mas por outro lado, há pessoas que trabalham na órbita da Fernanda Torres que falam mal de mim e de 'Emília Pérez'. Isso diz mais delas e do seu filme do que do meu.", disse.

Após o impacto e reações a apontar que o que dissera também podia ser usado para uma desqualificação, Karla Sofía Gascón fez uma nova declaração de esclarecimento e apaziguadora.

“Sou uma grande fã da Fernanda Torres e foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses. Nos meus recentes comentários, estava a referir-me à toxicidade e ao violento discurso de ódio nas redes sociais que, infelizmente, continuo a receber. A Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente ligada a ela tem sido menos do que solidário e extremamente generoso.”, diz o texto, citado pelo Deadline.