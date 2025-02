A votação para os Óscares termina esta terça-feira, quando forem 17 horas em Los Angeles e 20 horas em Nova Iorque (uma da manhã de quarta-feira em Lisboa).

A campanha chega ao fim, mas a temporada de prémios ainda continua, mas sem a presença de "Ainda Estou Aqui", que se despediu sem ganhar qualquer prémio na disputa acérrima com "Emília Pérez" antes da cerimónia das estatuetas douradas a 2 de março, onde concorrerá para Melhor Filme, Filme Internacional e Atriz (Fernanda Torres), contra as 13 nomeações da produção francesa dirigida por Jacques Audiard.

No domingo, a fita brasileira despediu-se com mais uma derrota na categoria de Melhor Filme Estrangeiro nos BAFTA, os prémios da Academia de Cinema Britânica. A vitória foi uma vez mais do filme francês, que venceu sempre que concorreram na mesma categoria, o que aconteceu também nos Globos de Ouro, onde a vitória de Fernanda Torres deu uma outra visibilidade, e nos Critic’s Choice Awards.

Na corrida para Melhor Filme Internacional, considerada a maior oportunidade de sempre para um filme brasileiro, a forte 'torcida' do país na Internet e vários analistas apostavam no impacto das polémicas envolvendo Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emília Pérez", por causa de mensagens controversas nas redes sociais, e as fortes críticas negativas ao próprio filme pela forma como são retratados o México, o flagelo da criminalidade e a identidade de género.

Mas nem isso nem a internet e as redes sociais tiveram impacto suficiente: num autêntico balde de água fria, a vitória nos BAFTA, cuja votação já decorreu durante o escândalo, mostrou que o filme francês continua a ter muito apoio dentro da indústria e é o grande favorito para a categoria (e ainda a de Atriz Secundária para Zoë Saldaña e Melhor Canção).

O último grande evento norte-americano antes da grande noite de Hollywood são os prémios do Sindicato dos Atores (SAG Awards) a 23 de fevereiro, que deixaram de fora Fernanda Torres e onde "Emília Pérez" pode voltar a brilhar.

Deste lado do oceano ainda há a cerimónia dos Césars da Academia Francesa a 28, onde "Emília Pérez" tem 12 nomeações e "Ainda Estou Aqui" ficou de fora. Os dois filmes não estão presentes nos Independent Spirit Awards, que serão entregues no dia 22.

Com a votação dos Óscares a chegar ao fim, "Ainda Estou Aqui" pode ainda beneficiar da crise que forçou a Netflix a mudar toda a sua campanha e o sucesso comercial ao seu nível nos EUA (terceiro filme brasileiro de mais sucesso, atrás de "Cidade de Deus" e "Central do Brasil", este também de Walter Salles) e do amplo destaque a Fernanda Torres na imprensa de referência para a indústria, o resultado da forte campanha centrada em Hollywood organizada pela Sony, a maior de sempre para um filme brasileiro.

